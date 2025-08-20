Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Trainer Marco Daniel Krzyzek aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Plauen überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Justin Felgentreff für BFC traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Felgentreff den Ball ins Netz.

Doppelpack von Justin Felgentreff bringt BFC DYNAMO U19 2:0 in Führung – Minute 22

Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Schon vier Minuten später konnte Damien Schade (BFC) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 5:1 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Zefi, Kämpf (69. Getahum), Donat (80. Alekeachah), Gnodtke, Felgentreff (80. Goedicke), Leiting, Bartholome (59. Schade), Destanovic (59. Polte), Giese, Eaton V (80. Akuamoah)

VFC Plauen: Teufel – (84. Richter), Krantz, Plank (84. Walzel), Koumpous, Langer, Spörl (63. Schulz), Wunderlich, Burdusudis (84. Tiepner), Schulz, Zapf (63. Liebig)

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31