Fußball-Verbandsliga: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging die SV Fortuna Magdeburg von Trainer Dirk Hannemann aus dem Kräftemessen mit dem SV 1890 Westerhausen vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (59.). In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Luk Alfred Ehrenberg den Ball ins Netz.

SV Fortuna Magdeburg in Minute 77 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Gerwien, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.). Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – D. Halilaj (85. A. Halilaj), Kauka, Schüler (84. Bimenyimana), Domitz, Maarouf (74. Ehrenberg), Lange, Weidemeier, Riemann, Gerstner (22. Gerwien), Steinbach (73. Valle Pousa)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira, Kale, Lehmann, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Masaka (61. Santana Lisboa), Gomes Paranagua, Masur, Dantas Caldas, Miranda Conceicao, Winter (37. Rojas Peredes)

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87