Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 5:3 (0:3).

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Plauenern eine unerwartete Führung ein. Die Plauener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Langer, Petzold, Schulz, Liebig, Wunderlich (71. Gönül), Koumpous (86. Kolomiiets), (61. Tiepner), Tauscher

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50