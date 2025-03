Die Tennis Borussia Berlin U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 50 Zuschauern einen klaren 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Nach haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen am Samstag 5:3 (0:3) getrennt. Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 5:3 (0:3).

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Plauenern eine unverhoffte Führung ein. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Leonard Krantz den Ball ins Netz (31.).

Minute 31: Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (86. Kolomiiets), Petzold, Liebig, Tauscher, Krantz (86. Richter), Schulz, Langer, Mohammadi (61. Tiepner), Spörl (71. Knoll), Wunderlich (71. Gönül)

Tore: 0:1 (21.), 0:2 Leonard Krantz (31.), 0:3 Mustafa Mohammadi (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50