Der VFC Plauen errang am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Spieler Nummer 12 (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Edgar Knötzsch (Dresden) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dresden erzielen (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (64. Tauscher), Petzold, Schulz, Burdusudis, Plank (81. Blank), (81. Zapf), Tiepner (41. Koumpous), (64. Langer), Wunderlich

SC Borea Dresden: Borschel – Fröhlich, Mende, Förster (64. Mikulsky), Schulze (77. Walther), Semar, Exner, (77. Wagner), Knötzsch

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51