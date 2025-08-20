Kein Punktgewinn für Berliner SC: Im eigenen Stadion musste das Team am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Berliner SC und VFC Plauen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 20 Zuschauer waren auf dem Hubertussportplatz NR1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Hakim, Dogan, Gültekin, Munajjed, Koomson (55. Kindt), Rexha (75. Olarte Kambergs), (46. Okpalaike), Yevchuk (55. Waldeck), Yilmazcelik (62. Joseski), Lorenz (75. Dalal)

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Plank, (58. Ibisevic), Liebig, Schulz, Langer, Burdusudis (90. Tiepner), Koumpous, Wunderlich

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20