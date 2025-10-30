Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Donnerstag war der SC Bernburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde mit 1:3 (1:2) vom Platz gefegt.

1:3 – SC Bernburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Dessau 05

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 schlucken. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Cedrik Staat (SC Bernburg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Mieth (7.) erzielt wurde.

7. Minute SC Bernburg und SV Dessau 05 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – L. Lange, Krishteyn (46. Bichtemann), F. Lange, Schmidt (70. Heute), Krüger, Schauer, Becker (44. Hilmer), Streithoff, Raeck, Staat

SV Dessau 05: Becker – Sparfeld, Werthmann, Erdmann (62. Baumgart), Pälchen (87. Schmitkamp), Girke (81. Thomas), Pratsch, Friebe (90. Savrii), Barabasch, Mieth, Biriuk (73. Von Zansen)

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128