Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 730 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Freital/MTU. Die 730 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Moritz Herold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Freitaler legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Finn Heidler der Torschütze.

28. Minute: SC Freital führt mit zwei Toren

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Louis Menz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (76.). In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Schiemann (62. Schulze), Horschig, Adler, Frenzel, Menz, Heidler (81. Ohnesorge), Fluß (62. Weidauer), Wermann (70. Tänzer), Herold (70. Michael), Von Brezinski

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Rohlik, Noack, Kloß (46. Orosz), Zech (81. Böhme), Schröder, Gerhardi, Hentsch (68. Noack), Käppler (23. Rohlik), Haustein (68. Hanisch)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730