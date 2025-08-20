Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen im Spiel gegen den FC Hertha 03 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Ben Schulz erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (86.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, (38. Ibisevic), Langer (46. Tauscher), Burdusudis (46. Plank), Liebig, Petzold, Schulz, Wunderlich

FC Hertha 03: Kiwus – Schulz, Bayindir, Dögenci (82. Dimitriou), Kozian (73. Schultze), Steinrücken, Van-Dunem (46. Sylla), Sperling, Kirakos (58. Meki), Weber, Strana (58. Baba)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71