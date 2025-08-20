Kein Punktgewinn für Berliner SC: Im eigenen Stadion musste das Team am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Berliner SC und VFC Plauen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 20 Fußballfans waren auf dem Hubertussportplatz NR1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Der Berliner SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Hakim, Rexha (75. Olarte Kambergs), Gültekin, Lorenz (75. Dalal), Munajjed, Dogan, Yevchuk (55. Waldeck), Koomson (55. Kindt), (46. Okpalaike), Yilmazcelik (62. Joseski)

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Tauscher, Burdusudis (90. Tiepner), Koumpous (77. Schulz), Liebig, Plank, Schulz, (58. Ibisevic), Krantz, Langer

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20