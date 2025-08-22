Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Höhnstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 110 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Leon Teske (MSV Eisleben) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (62.).

62. Minute: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte noch zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Der MSV Eisleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Blankenburg (76. Roos), Shtyrbu, Samalius, Eckstein, Zeugner (87. Bloßfeld), Beese (87. Seidemann), Damm, Schotte (59. Bobeliuk), Twardy, Teske (87. Müller)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Schauer, Schulz (41. Göring), Weißenborn (87. Hage), Kropp, Raase, Matz, Folter, Aschenbach (72. Balashov), Dressel

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110