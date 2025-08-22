Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am Freitag vom Platz.

Oschersleben/MTU. Gleich sechsmal hat die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Freitag gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Oscherslebener.

Gleich nach Spielstart schoss Noel Herbst das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Oscherslebener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin Welz der Torschütze (52.).

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 52

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Grüneberg (Hadmersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Neumann, Grüneberg, Kegel, Herbst, Welz, Räke, Jülich, Wolff, Fischer, Ilse

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Munzke, Abel, Knochen, Schmidt, Busch, Zelle, Schmidt, Schipp, Parete, Abel

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35