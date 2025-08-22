Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

20. Minute SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode auf Augenhöhe mit JSG Wernigerode – 1:1

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Gegner konnten die JSGer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Jackisch (62. Hartrampf), Nowak, Ziesing (77. Schiersch), Fischer, Melms (79. Pathak), Mahring, Meyer, Gabriel, Beti, Rosplesch

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Dübner, Beck, Hahne, Buchold, Turk (58. Koch), Wypior

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55