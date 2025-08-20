Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 12 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Die Plauener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu bescheren (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Plank (81. Blank), (81. Zapf), Petzold, Wunderlich, Tiepner (41. Koumpous), Schulz, Burdusudis, (64. Tauscher), (64. Langer)

SC Borea Dresden: Borschel – Exner, (77. Wagner), Förster (64. Mikulsky), Mende, Schulze (77. Walther), Knötzsch, Semar, Fröhlich

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51