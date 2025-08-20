Kantersieg für den BFC Preussen: Am 26. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den VFC Plauen feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:1 (4:0).

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Plauen untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arijan Emini für BFC traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (88.). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Der BFC Preussen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Taskiran (58. Körber), Yildirim, Rmieh, Klimpke (58. Dworzynski), Simao (58. Isik), Rehberg, Daskan, Xydias (58. Tuncer), Abou-Chaker (46. Mücke), Emini (63. Demir)

VFC Plauen: – Burdusudis, Tauscher, Plank, Langer, (78. Poliakov), (46. Gönül), Bammler, Liebig

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20