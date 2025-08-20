Am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 3:2 (3:2)-Heimsieg über den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 am Samstag 3:2 (3:2) getrennt.

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).

VFC Plauen mit 2:0 vorne – 7. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Die Partie blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 21, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Plauener Team den Sieg zu verschaffen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – (69. Tauscher), Ibisevic (69. Bammler), (80. Tiepner), Wunderlich, Schulz, Petzold, Liebig, Burdusudis, Langer

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Alekeachah, Leiting, Sambale, Kämpf (63. Goedicke), Sellenthin (46. Linsenbarth), Ramoth, Felgentreff, Zefi (60. Loyda), Gnodtke, Hauck

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70