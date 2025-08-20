Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem VFC Plauen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Dresden durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 12 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Elias Burdusudis (49.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

Minute 49: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VFC Plauen kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Edgar Knötzsch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Dresden erlangte (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (81. Zapf), Schulz, (64. Tauscher), Wunderlich, Burdusudis, (64. Langer), Plank (81. Blank), Tiepner (41. Koumpous), Petzold

SC Borea Dresden: Borschel – Schulze (77. Walther), Mende, Exner, Fröhlich, Semar, Förster (64. Mikulsky), Knötzsch, (77. Wagner)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51