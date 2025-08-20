Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte dem FC Mecklenburg Schwerin U19 ein 3:2 (2:1)-Triumph über den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Charalampos Koumpous (VFC Plauen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Sullyvan Domres (18.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel FC Mecklenburg Schwerin U19 gegen VFC Plauen – Minute 18

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plauener aber nicht mehr einholen. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Fuchs (83. Barati), Szulczyk (70. Bilson), Elgezawy (83. Jaap), Henke, Hartig, Rühlke, Shalabai, Röpke, Zellmann, Domres (46. Pischel)

VFC Plauen: Nahrendorf – Koumpous, Burdusudis, Plank, Petzold, Wunderlich, Langer (69. Spörl), Liebig, Schulz (69. Richter), Krantz (83. Walzel), Tauscher

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65