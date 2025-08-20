Mit einer Niederlage für den Berliner SC endete der 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Berlin/MTU. Auf dem Hubertussportplatz NR1 haben 20 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Berliner SC und dem VFC Plauen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Rexha (75. Olarte Kambergs), Gültekin, Dogan, Yilmazcelik (62. Joseski), Munajjed, (46. Okpalaike), Hakim, Yevchuk (55. Waldeck), Lorenz (75. Dalal), Koomson (55. Kindt)

VFC Plauen: Teufel – Plank, Tauscher, (58. Ibisevic), Liebig, Schulz, Langer, Koumpous, Wunderlich, Burdusudis (90. Tiepner)

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20