Für den BFC DYNAMO U19 endete der 24. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 3:4 (0:2).

Berlin/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der BFC DYNAMO U19 und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Sonntag 3:4 (0:2) getrennt.

Andrii Shalabai (FC Mecklenburg Schwerin U19) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Schweriner waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde ein weiteres Tor durch Abdalrahman Elgezawy erzielt.

BFC DYNAMO U19 liegt 0:2 im Rückstand – 45. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Justin Felgentreff/BFC (46.), gefolgt von Sullyvan Domres (FC Mecklenburg Schwerin U19) in Minute 61, Louis Gnodtke (BFC DYNAMO U19) in Minute 77 und Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Leon Henke, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Schweriner Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+4). Der BFC DYNAMO U19 rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – FC Mecklenburg Schwerin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Schade (58. Sambale), Ramoth, Zefi, Getahum, Leiting, Alekeachah (90. Goedicke), Kämpf (58. Linsenbarth), Gnodtke, Hagan (58. Hauck), Felgentreff

FC Mecklenburg Schwerin U19: Falow – Röpke, Bilson (58. Schulz), Jaap, Zellmann, Elgezawy, Müller, Hartig, Fuchs (73. Pischel), Shalabai, Domres (67. Henke)

Tore: 0:1 Andrii Shalabai (5.), 0:2 Abdalrahman Elgezawy (45.), 1:2 Justin Felgentreff (46.), 1:3 Sullyvan Domres (61.), 2:3 Louis Gnodtke (77.), 3:3 Justin Felgentreff (85.), 3:4 Leon Henke (90.+4); Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt); Assistenten: Max Göldner, Marius Scholz; Zuschauer: 32