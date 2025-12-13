Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 125 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels liegt in Minute 90+2 2:0 vorn

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Timm Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Löser (63. Zozulia), Puphal, T. Koch, Zerbe (74. P. Koch), Purrucker (86. Schneider), Dierichen, Raßmann (63. Kopp), Hafkesbrink, Luib (90. Beyer), Schumann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Elflein (46. Born), Ehrhardt (63. Litzenberg), Weimann, Gründling (63. Hoffmann), Hlynianyi, Böhme, Galushyn, Bauer, Ludwig (72. Potapenko)

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125