Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Duell mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Jan Sascha Schulze den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – 23. Minute

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Damon Schüler ersetzte Lennox Witzel und Yannick Schüler kam rein für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – L. Witzel (66. D. Schüler), Dietze (76. Göbel), Schutzsch (83. Donath), Engelhardt, Kase (66. Y. Schüler), M. Witzel, Schuschke (89. Zoberbier), T. Richter, Lavrov, Schneider

SG Empor Waldersee: Bahn – Vogel, Chebbah, Bruch (83. Hofmann), Eckardt (80. Samaniega Lopez), Griebner, Gaedke, Schäfer (7. Rubitzsch), Schilling (70. Loppnow), Westendorf (70. Simon), Schulze

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55