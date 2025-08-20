Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhren die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Schulz den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

1:1 für SFC Stern 1 und VFC Plauen – Minute 72

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Mohammad Alhasan (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Wundram (46. Garbulowski), Jakupovic, Aydin, Gefrörer, El Khanji (88. Mirchev), Alhasan (88. Pantos), Özkaya, Zimpel, Wolf, Bassey

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Burdusudis (87. Zapf), Plank, Tauscher, Schulz, Petzold, Wunderlich

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75