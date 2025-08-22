Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Höhnstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 110 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Teske für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Jannik Twardy erzielt.

MSV Eisleben führt nach 62 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte noch zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.+3). Die Eisleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Zeugner (87. Bloßfeld), Schotte (59. Bobeliuk), Blankenburg (76. Roos), Teske (87. Müller), Eckstein, Damm, Shtyrbu, Beese (87. Seidemann), Twardy, Samalius

SV Höhnstedt: Orlamünde – Kropp, Schulz (41. Göring), Matz, Rickert, Weißenborn (87. Hage), Raase, Dressel, Aschenbach (72. Balashov), Folter, Schauer

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110