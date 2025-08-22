Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Gegner aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Noel Herbst für Hadmersleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Benjamin Welz erzielt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit 2:0 – 52. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer David Hinz im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur vier Minuten später konnte Grüneberg (Hadmersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Wolff, Ilse, Grüneberg, Jülich, Herbst, Kegel, Fischer, Räke, Welz, Neumann

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt, Knochen, Zelle, Schipp, Abel, Busch, Munzke, Schmidt, Parete, Abel

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35