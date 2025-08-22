Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war der SC Bernburg gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Torsten Lange. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Yannick Luib traf für den SSC Weißenfels in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Timm Koch erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Cedrik Staat, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bernburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Staat, Raeck, Schauer, Bichtemann (68. L. Lange), Krishteyn (46. Streithoff), Strobach, F. Lange, Becker (46. Hilmer), Heitzmann

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Koch, Luib (65. Necke), Löser, Schumann, Koch (65. Lehmann), Zozulia (84. Kopp), Puphal, Dierichen, Raßmann (74. Seemann), Olajide (74. Purrucker)

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130