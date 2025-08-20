Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den BFC Preussen heimste der VFC Plauen am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. In einer unverhofften Wende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den BFC Preussen mit einem 2:1 (2:1) bezwungen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Dayvin Rehberg (BFC Preussen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins Netz (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

1:1 für VFC Plauen und BFC Preussen – 12. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Elias Burdusudis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Plauen sicherte (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Liebig, Langer, Plank, Petzold, Burdusudis (87. Tiepner), Koumpous, Wunderlich, Schulz

BFC Preussen: Saatci – Dagdemir, Klemme (64. Xydias), Rmieh (76. Tuncer), Can (36. Sassi), Dworzynski (64. Simao), Klimpke, Daskan, Rehberg, Maleca (36. Abou-Chaker), Peter

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48