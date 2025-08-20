Der VFC Plauen errang am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 12 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Die Plauener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

In der 78. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der VFC Plauen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Edgar Knötzsch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Dresden erlangte (89.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – Petzold, (81. Zapf), Schulz, Tiepner (41. Koumpous), Burdusudis, (64. Tauscher), Wunderlich, Plank (81. Blank), (64. Langer)

SC Borea Dresden: Borschel – Mende, Knötzsch, Fröhlich, Förster (64. Mikulsky), Exner, Schulze (77. Walther), Semar, (77. Wagner)

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51