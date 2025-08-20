Der VFC Plauen errang am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Plauener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).

Minute 7: VFC Plauen führt mit zwei Toren

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 21, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Plauener zu entscheiden (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Langer, (69. Tauscher), Wunderlich, Burdusudis, Schulz, Liebig, Petzold, (80. Tiepner), Ibisevic (69. Bammler)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Sambale, Alekeachah, Zefi (60. Loyda), Gnodtke, Sellenthin (46. Linsenbarth), Ramoth, Hauck, Kämpf (63. Goedicke), Felgentreff, Leiting

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70