Am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der VFC Plauen vor 80 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1 freuen.

VFC Plauen siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen SFC Stern 1

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach 19 Minuten schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Minute 45: VFC Plauen baut Führung auf 2:0 aus

Kurz vor dem Pfiff konnte David Langer (Plauen) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 2:0 verließen die Plauener den Platz als Sieger. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Liebig, Burdusudis, Tauscher, Langer, Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich, Plank, Schulz

SFC Stern 1: Mertens – Wolf (46. Özkaya), Wundram (83. Ovaciuc), Zimpel, Uhlmann, Gefrörer (83. Fiolka), Gritli (57. Bassey), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Aydin, Wanyama, Garbulowski (46. Alhasan)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80