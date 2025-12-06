Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Medizin Uchtspringe im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Steffen Säger mit 0:5 (0:2).

Eddie Siebert traf für den Burger BC 08 I in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (27.).

SV Medizin Uchtspringe hinkt 0:2 hinterher – Minute 27

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Bosse, Gerhardt, Nabizade, Rostomyan (87. Wojahn), Klukas, Adam, Stoppa, Schadow, S. Ziesmann, Wolter

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger (70. Baas), Teege (60. Wegner), Engel, Grisgraber, Saage (60. Wehrmann), Neumann, Jürgen, Siebert, Schlitte (70. Kersten), Thiede

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87