Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag vom Platz gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Marcel Brinkmann (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

1:1 für SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV – 47. Minute

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Rudolph Paul Rosenkranz (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krevese erreichen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Langer (58. G. Gerhardt), Schadow, Stoppa, Wolter, Klukas, Adam, Brinkmann, Pagels, Nabizade, Bosse

Kreveser SV: Bergmann – Präbke, Nitzsche (73. Bittner), Zimmermann, Thomsen, Rathke, Kiebach, Rosenkranz, Döring (88. Riemann), Pieper, Rosenkranz

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87