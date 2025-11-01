Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Elias-Rene Friedebold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (68.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Möringer Sportverein steckte jetzt dreimal Gelb ein (70.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

1. FC Lok Stendal II mit 2:0 vorne – Minute 85

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Jasin Barrie (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Matiiv, Friedebold, Barrie, O. Handge (60. Mohamed), Klautzsch, Schulze, F. Handge, Borkenhagen (80. Schreiber), Becker, Frötschner

Möringer Sportverein: Wittrien – Hutsu, Dzierma (89. Drawehn), Eggert, Rosentreter, Wendt, Schilling (62. Bade), Mayer (89. Kuschmider), Schönburg, Kumpe, Lauck

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96