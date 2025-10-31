Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt unter Leitung von Coach Ronny Manegold feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Plötzkau 1921 mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener waren den Gästen aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein (15.). Die Oscherslebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Kegel.

Minute 35: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vorne dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

23 Minuten nach der Pause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Fischer, Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Ilse, Okunowski, Manegold, Franke (46. Welz), Abraham Maketh, Wolff (46. Jülich), Kegel

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Weise, Meißner, Fromme (8. Häckert), Wolfram, Gelbke, Küstermann, Fricke, Querfurt, Fleck

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30