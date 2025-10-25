Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Viktoria Uenglingen am Samstag nicht, als er sich vor 112 Fans mit 2:4 (0:3) gegen den SV Medizin Uchtspringe geschlagen geben musste.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 2:4 (0:3) getrennt.

Nach lediglich 17 Minuten schoss Manuel Stoppa das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino-Luca Staykovski den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen hinkt 0:2 hinterher – Minute 38

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Brinkmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Uchtspringer entschieden. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – D. Ahrendt, Arndt, Herbst (46. Pieper), Jandt, Paulsen, B. Hunnius, C. Ahrendt, J. Hunnius, Kreisel, Bierstedt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Schadow (71. Langer), Staykovski, Klukas, Adam (81. Wojahn), Bosse, Pagels, Stoppa (81. Kirchner), Rostomyan (81. Lübke), Nabizade, Brinkmann

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112