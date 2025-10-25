Dem VfB 07 Klötze I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Zuschauer waren live dabei.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I führt in Minute 16 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Maurice Dannies ersetzte Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke kam rein für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lucas Kleinecke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Dannies, Banse (83. Strauß), Gase, Maihack (65. P. Homeier), Wißwedel (46. M. Dannies), Lehmann, Lange, Fuhrmann, Müller (46. Kleinecke), P. Homeier (89. Wernecke)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Barrie, Borkenhagen (70. Schulze), Dzhurylo, Schreiber (65. Frötschner), Becker (80. Henning), Friedebold, Kovalov, Elsner (82. Handge), Kliche (46. Mohamed), Handge

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96