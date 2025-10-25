Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Möringer Sportverein vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

In Minute 18 schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Schilling den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (74.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Möringerer aber nicht mehr aufholen. Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe, Schilling (75. Prüfer), Siegert, Mayer, Bünnig (84. Drawehn), Dzierma (66. Köppe), Berr (84. Kuschmider), L. Eggert, Hutsu, A. Eggert

SV 51 Langenapel: Peters – Beneke, Atah (46. Pokorny), Afanasew, Meyer, Neuling, Bromann, Stolz, Kamga Kamno (78. Schwerin), Schulz (73. Siemann), Roloff

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48