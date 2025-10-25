Der Eilslebener SV unter Leitung von Trainer Fabian Dilge feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Union Heyrothsberge mit einem 8:4 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (5:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Biederitzer konterten in der 21. Minute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – 21. Minute

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eilsleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann schafften es die Biederitzer, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Alexander Vasükov schoss und traf in der 48. Spielminute. Brenzlich wurde es für die Eilslebener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Maximilian Reber schoss und traf in der 51. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth schoss und traf in der 67. Minute. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 75. Spielminute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Tom Marks, den Ball ins Netz zu befördern (78.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Sengewald, Willms, Derda (66. Matthies), Bach (66. Hasse), Jakobs (84. Weber), Haus (75. Sacher), Reber, Hampel, Falk, Pruhs (55. Badeleben)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schäfer, Peukert, Kloska (85. Hrachowitz), Möser (73. Wöhler), Taube, Marth, Marks, Schulze (85. Thorand), Vasükov, Schlüter

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62