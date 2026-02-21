Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der Burger BC 08 I von Trainer Tim Kolzenburg aus dem Kräftemessen mit dem SV Eintracht Salzwedel 09 I vom Platz.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

In Minute 17 schoss Erik Teege das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Das zweite Tor konnten die Burger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luca Jannes Schulz den Ball ins Netz.

Burger BC 08 I führt nach 77 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Denis Neumann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (83.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Parpart (68. Schulz), Thiede (84. Baas), Schlitte, Grisgraber, Kersten (56. Engel), Jürgen, Wehrmann (84. Rusche), Teege (56. Saage), Siebert

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kummert, Hentschel, Krietsch, Wazar Hasan, Eisert, Gueta, Müller, Wulff, Ali, Krubert (82. Lemke)

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103