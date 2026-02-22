Eine bittere Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:8 (4:6).

Gleich nach dem Anstoß schoss Timo Jakob das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Magdeburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (6.).

1:1. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Timo Jakob schoss und traf in der 11. Spielminute zum zweiten Mal. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Louis Neumann schoss und traf in Spielminute 16 ein weiteres Mal. Unentschieden. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Haldensleber aber nicht unterkriegen. Jannes Michael Prokop schoss und traf in der 32. Minute per Strafstoß. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schultz schoss und traf in Spielminute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Neumann versenkte den Ball in der 45. Spielminute ein weiteres Mal. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Louis Hering schoss und traf in Minute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:8 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Thal, Neumann, Schnee, Ahlfeld, Boege, Fölsch, Prokop (90. Schürmann), Grmay (46. Petrochenko), Sulfrian, Madaus

SV Arminia Magdeburg: Sambill – May, Kranz, Jakob, Gerlach, Hättasch (64. Hering), Schoendube (46. Sheviakov), Reka, Schultz, Stackfleth, Beyer (70. Scharfe)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40