Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Sonntag hat der FC Einheit Rudolstadt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den VfB Empor Glauchau unterlag das Team von Hendrik Faik mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Luis Werrmann (54.) erzielt wurde.

Minute 54: FC Einheit Rudolstadt 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.). Die Rudolstädter sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Schneider, Starke, Heß (79. Barthel), Kponton (46. Zerrenner), Schlegel, Ensenbach (75. Rupprecht), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Frackowiak

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hähnel, Werrmann, Hertel (76. Sovago), Ullmann, Barth (83. Bernert), Knoll, Sieber, Rühling (61. Luge), Riesen (76. Gaida), Bernhardt

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125