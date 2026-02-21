Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Spiel mit dem SV Eintracht Salzwedel 09 I vom Platz.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Erik Teege (Burger BC 08 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte zweimal Gelb ein (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Burger BC 08 I kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Parpart (68. Schulz), Schlitte, Teege (56. Saage), Thiede (84. Baas), Grisgraber, Kersten (56. Engel), Wehrmann (84. Rusche), Jürgen, Neumann, Siebert

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krietsch, Eisert, Kummert, Ali, Wulff, Hentschel, Gueta, Krubert (82. Lemke), Wazar Hasan, Müller

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103