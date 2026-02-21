Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:0) fegte das Team des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Eilsleben/MTU. Siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

In Minute 13 schoss Jerome Luca Gerhardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eilslebener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Robert Niebuhr der Torschütze (15.).

Eilslebener SV in Minute 15 2:0 in Führung

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es sah nicht gut aus für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Bereits drei Minuten später konnte Til Weber (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben, Köhler (60. Wittek), Matthies (60. Bockwoldt), Hampel (80. Roloff), Bach, Derda, Stolte (60. Jakobs), Haus, Niebuhr, Gerhardt (60. Weber)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kasper (85. Chahdali), Hilgendorf, Ngou, Hartwig, Njonou, Ellrich, Spiering, Klinzmann, Nsien, Gröschner

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39