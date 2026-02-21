Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war die SV Germania 08 Roßlau gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde 1:4 (1:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Roßlau eine Niederlage gegen den SV Allemannia 08 Jessen hinnehmen. 1:4 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Paul Ulrich Hanke für Roßlau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen steckte einmal Gelb ein (14.). Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Jannik-Noah Winter der Torschütze (61.).

SV Germania 08 Roßlau und SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 61

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Winter, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Müller, Ruge, P. U. Hanke (75. Fleischer), Klausnitzer, Seiffert, Marzian, Möbius (60. Kroker), Berke, Franzel (75. Krug), Richter (85. Lorenz)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Quinque, Michlick, Heinrich, Wedmann (60. Michlick), Kilian (74. Peinl), Heinze (74. Schüler), Olexy, Winter, Böhme

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79