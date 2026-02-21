Der Osterweddinger SV errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. Im Spiel zwischen Osterwedding und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Osterwedding.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Falkenberg, Nölle, Schulze (90. Suchanek), Müller (46. Loof), Iser (75. Koch), Dziobek (75. Hübler), Reuter, Barkowski, Klaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Brandt), Rittmeister, Rathsack, Schröder, Skorsetz, Dreiling, Seegers, Gropius, Grzenda, Theele (77. Hornbach)

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64