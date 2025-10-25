Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der Kreveser SV von Coach Robert Engelfried aus dem Duell mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser schlugen die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Kreveser legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 28: Kreveser SV baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Rosenkranz den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Kreveser entschieden. Der Kreveser SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – R. P. Rosenkranz, C. Rosenkranz, Kiebach, Rathke (76. Thiede), Nitzsche (66. Präbke), Thomsen, Zimmermann, Engelfried (66. Riemann), Döring, Pieper

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Giesecke, Werner (90. Roitsch), Peters, Goudou, Liebelt (67. Reiner), Berezovskyi, Osmers (46. Lübke), Wulfänger, Kurpiers, Lenz (84. Majewski)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61