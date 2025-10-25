Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Möringer Sportverein vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer waren den Gästen aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

David Berr traf für den Möringer Sportverein e.V. in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Möringer Sportverein führt nach 32 Minuten 2:0

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schilling (Möringer) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Möringerer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Berr (84. Kuschmider), Siegert, Bünnig (84. Drawehn), L. Eggert, A. Eggert, Dzierma (66. Köppe), Mayer, Schilling (75. Prüfer), Kumpe, Hutsu

SV 51 Langenapel: Peters – Stolz, Neuling, Roloff, Atah (46. Pokorny), Bromann, Meyer, Kamga Kamno (78. Schwerin), Schulz (73. Siemann), Afanasew, Beneke

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48