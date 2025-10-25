Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Döllnitz den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Sonntag dem Gegner aus Lützen ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Schkopauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (14.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mauder (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Harmatha (46. Mehlhose), Seifert, Schumacher (46. Mauder), Voigt, Trisch, Bültermann, Eckert

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Hristov (78. Burau), Putzer (66. Pretzsch), Lehmann, Weiß, Meyer (24. Neidhold), Nadolny (66. Laufer), Nadolny

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37