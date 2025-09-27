Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Salzwedler gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Rivalen aus Langenapel.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (54.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Wazar Hasan (75. A. Müller), Burdack, Hentschel (66. Weißbach), Nowak, Stolz, P. Müller (86. Koch), Galkowski, Wulff

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (46. Scheuner), Peters, Roese, Stappenbeck (77. Glaetzer), Bromann (84. Hahn), Neuling, Steding (55. Atah), Schulz, Meyer, Roloff (46. Stolz)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207