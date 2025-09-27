Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV GOLPA vor 49 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:1)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 I freuen.

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (26.).

26. Minute SV GOLPA und Dessauer SV 97 I im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Simon Frank Thiecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu festigen (77.). Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Neumann, J. Schmidt (87. Bilau), Krause, Reiche (70. Neuwirth), Schröter (77. Rieschick), L. F. Schmidt, Thiecke, Reichmann, Burmeister (80. Werner), Micklisch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Bittner, Merkel, Akbari, Markert (59. Schlichting), Walzer, Dieckow (86. Hulwa), Kieseler, Abaszada, Kamschütz (59. Yousef)

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49